Detuvieron a activistas a favor del Tibet durante ceremonia de encendido de la llama olímpica de Beijing 2022

Tres activistas a favor de la la independencia del Tíbet fueron detenidos tras manifestarse este lunes en la ceremonia de encendido de la llama olímpica de los Juegos de Invierno de Bejing 2022, en las ruinas de Olimpia, Grecia.

Según informaron medios locales, los activistas se colaron en el Templo de Hera tras haber estado escondidos en la colina Cronos y alzaron una pancarta que rezaba "No a los Juegos del genocidio", mientras la actriz Xanthí Yeoryíu, en su papel de Gran Sacerdotisa de Olimpia, sostenía la antorcha.

This is the moment Free Tibet activists were taken away by Greek security for peacefully protesting against Beijing’s hosting of the Winter Olympics.



Pictured are Tibetan activist Chemi Lhamo, Free Tibet’s Jason Leith and activist Fern MacDougal.



Photos by AFP pic.twitter.com/LZ7xscsess