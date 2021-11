Prensa estadounidense aseguró que gobierno de Biden analiza un boicot a los JJ.OO. de Beijing

El gobierno del presidente Joe Biden sopesa cómo abordar los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que tendrán lugar en Beijing, lo que incluye la posibilidad de promover un boicot diplomático, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto, informan medios locales.

Según la cadena CNN, que cita fuentes relacionadas con esta decisión que no identifica, la cuestión no fue tratada en la cumbre virtual que mantuvieron el lunes Biden y su colega chino Xi Jinping, dijeron funcionarios estadounidenses tras la reunión.

The Washington Post indica que se espera que Biden apruebe pronto una recomendación para no enviar funcionarios estadounidenses a los juegos, no obstante, desde el Congreso, representantes republicanos y demócratas presionan para que tampoco acudan deportistas en protestas a la vulneración de los Derechos Humanos en el gigante asiático.