Gabriel Boric homenajeó a medallistas olímpicos y reconoció deuda con el deporte

El Presidente de la República, Gabriel Boric recibió en la Moneda a los dos ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, Francisca Crovetto con el oro en el Tiro Skeet, y Yasmani Acosta con su plata en la Lucha Grecorromana.

Los deportistas que arribaron a nuestro país en las últimas horas concurrieron al palacio de gobierno y saludaron desde el balcón a la concurrencia reunida en la plaza de la Constitución.

AHORA | Presidente @GabrielBoric recibe en el Palacio de La Moneda a los medallistas olímpicos del @TeamChile_COCH en París 2024, Francisca Crovetto y Yasmani Acosta. https://t.co/ZsuKE1DeLy — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 12, 2024

El Presidente Boric, la importancia de las medallas y la deuda con el deporte

El primer mandatario se mostró agradecido de los logros de los dos medallistas olímpicos, y señaló que son el estandarte de tantos otros que se han sacrificado: “no se imaginan como se nos llena el pecho de orgullo, porque Yasmani y la 'Fran' están representando a todos los deportistas que se han sacado la cresta durante tanto tiempo con muchas precariedades”.

Gabriel Boric reconoció que con el deporte se debe trabajar aún más: “Como Presidente de la República me corresponde que estos logros no sean excepcionales, sino que sea una política de Estado de largo plazo. Después del tremendo éxito de los Panamericanos, nos pusimos como objetivo un sueño, quizás loco, pero hermoso, pero es donde toda la sociedad chilena se puede unir, que es postular a los Juegos Olímpicos del 2036. Pero esto no se trata sólo de la infraestructura. Se trata de llevar el deporte a los barrios y las regiones, que no dependa sólo de los recursos, sino del talento. Estamos con mucha deuda pendiente respecto del deporte, y seguir haciendo grande el deporte nacional”.

Yasmani Acosta: “Es de todos ustedes”

El luchador Yasmani Acosta que llegó de Cuba el 2015 se mostró muy agradecido por todo lo que ha vivido en el país, y cuya retribución es esta presea: “Desde que llegué a Chile ha sido todo felicidad y me sentí en deuda, y quería regalarle una medalla al País, entrené tanto y en Tokio no se dio, y lo seguí intentando, hasta que llegué a París y logré esta medalla que no sólo es mía, también de todos ustedes”·

El susto de Francisca Crovetto

La medallista de oro, Francisca Crovetto, se notó muy feliz y agradecida, y hasta bromeó y confidenció que tenía susto por una situación en particular: “Tenía temor que nadie concurriera a la Plaza de la Constitución y le pedí mi familia que asistieran, les dije ‘por qué no van ustedes de palos blancos’. Así que les agradezco el tiempo, que es algo que no se devuelve, porque es algo invaluable, gracias por el tiempo y el amor, ¡y viva Chile mierda!”, cerró la deportista que escribió con letras doradas su nombre en la historia de nuestro país, ante la ovación del público.