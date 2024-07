Medallista olímpico optó por amputarse un dedo ante sus ganas de estar en París 2024

Matt Dawson es un experimentado jugador de hockey césped que representa a la selección de Australia a nivel internacional, y ante la posibilidad de poder decir presente una vez más en unos Juegos Olímpicos, el deportista oceánico optó por una drástica decisión con el fin de asistir a la cita multideportiva.

Dawson precisamente es medallista olímpico al haber obtenido bronce en la anterior edición del certamen en Tokio 2020 y además haber tenido participación en Río de Janeiro en 2016. Por esto, París asomaba como una tercera oportunidad consecutiva de tener participación.

Dawson hizo diversas consultas para llegar a la decisión de amputarse un dedo

Para entender eso sí el por qué Matt Dawson decidió prescindir de un dedo hay que ir al origen de aquello. Y es que el australiano de 30 años tuvo una rotura del anular de su mano derecha a tan solo días de que inicie París 2024, lesión que lo haría perderse la cita si es que cumplía con el tiempo de recuperación estimado.

Entonces, el atleta oceánico tomó la rápida decisión de amputar el lastimado dedo en cuestión, no sin antes consultarse a su esposa. "No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. Lo hice y llamé a mi esposa para comentarle al respecto. Ella me dijo 'no quiero que tomes una decisión apresurada', pero supongo que yo tenía toda la información necesaria, no solo para jugar en París, sino para la vida después y cuidar mi salud", describió Dawson.