Multimedallista de oro olímpico es expulsada de los Juegos Olímpicos de París 2024

Charlotte Dujardin, una de las figuras principales del equipo olímpico británico, fue expulsada de París 2024 después de que se filtrara un video antiguo que mostraba un tratamiento severo hacia su caballo durante una sesión de entrenamiento.

En las imágenes, se observa a la triple medallista olimpica entrenando a un joven jinete, cuando comenzó a golpear repetidamente su caballo para que saltara más alto, lo que ha generado indignación y debate sobre el bienestar animal en el deporte ecuestre.

La Federación Internacional de Deportes Ecuestres (FEI) está considerando aplicar una sanción que podría extenderse hasta seis meses para Charlotte.

Stephan Wensing, abogado de la persona que denunció señaló que: "Charlotte le gritaba a mi cliente que el caballo tenía que saltar más, y lanzar las patas más arriba. El caballo se llevó hasta 24 latigazos en menos de un minuto, como si fuera un elefante en el circo".

"Mi cliente pensaba que era normal porque era una medallista olímpica y ¿quién era él para cuestionar sus métodos? Incluso le recomendaron que no dijera nada ni siquiera fuera de Gran Bretaña. Pero comenzamos a ver cómo otros entrenadores estaban siendo despedidos por cuestiones similares y este fin de semana presentamos la denuncia a la FEI que, inmediatamente, la tomó como extremadamente seria", comunicó.

Tras la denuncia, la 'amazona' realizó una declaración pública, en la que transparenta sentirse avergonzada: "Lo que sucedió está completamente fuera de lugar y no refleja la manera en la que entreno a mis pupilos. No hay excusas. Me siento profundamente avergonzada y debí haber sido un mejor ejemplo" señaló.

"Estoy devastada por mis acciones y siento haberlos decepcionado, incluyendo al equipo británico, los aficionados y patrocinadores. Colaboraré con la FEI en todo lo que requieran y no volveré a comentar nada más acerca de este tema hasta que hayan concluido las investigaciones", agregó.

That’s not an error of judgement, that’s habitual. Fuck Charlotte Dujardin. I hope her career and reputation is in the bin forever. pic.twitter.com/NgZ77vKX00