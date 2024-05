Simone Biles tuvo un gran apronte para los Juegos Olímpicos de Paris 20024

Simone Biles, la mejor gimnasta de la actualidad, que brilló en los Juegos Olímpicos de Río el 2016, y que en los de Tokio el 2021 tuvo problemas de salud mental por la fuerte presión que recaía en ella, está retomando el destacado nivel que la tiene como una de las mejores deportistas del mundo, y de la gimnasia con muy poca oposición.

En el marco del torneo Core Hydration Classic de Hartford, Connecticut, brilló y se impuso con grandes ejecuciones, que a falta de dos meses de los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que la erigen, una vez más como la gran favorita para colgarse la medalla de oro.

La gimnasta, sin ir más lejos, en el salto del potro logró puntaje perfecto con una ejecución de alta exigencia, que ya fue bautizado hace un tiempo como el “Biles II”, y que recibió la ovación de la concurrencia junto al puntaje de 15,600.

