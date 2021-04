Anciana de 109 años cumplió su sueño y portó la Llama Olímpica en Tokio

La anciana Shigeko Kagawa, de 109 años, cumplió un gran sueño y portó la Llama Olímpica de Tokio 2020 en un recorrido realizado por la Prefectura de Nara el lunes.

La mujer, una de las personas de más edad en llevar el símbolo de la cita de los cinco anillos, fue acompañada por su nieta, pues requiere de una silla de ruedas para su movilidad.

Shigeko rompió el récord que ostentaba Aida Mendes de Brasil, quien portó la Llama con 107 años.

"Estoy sana, solo mis piernas son un poco débiles, pero aún vivo mi vida", señaló Kagawa en declaraciones al sitio oficial de los Juegos.

Su nieta, que la acompañó en el camino, se mostró contenta y orgullosa por que su abuela pudo complir finalmente uno de los sueños de su vida.

De todos modos, no será la más anciana en portarla, porque se espera que Kane Tanaka, de 117 años, también lo haga previo a los Juegos Olímpicos.

🗣️ "I'm still enjoying life." ❤️



Listen to the words of 109-year-old KAGAWA Shigeko, who fulfilled the dream of carrying the Olympic flame with her granddaughter during the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay #Tokyo2020 https://t.co/XlwWkwtvzB pic.twitter.com/DK4v3qHHnJ