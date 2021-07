Ariarne Titmus ganó medalla de oro en los 200 metros libres y logró récord olímpico en Tokio

La australiana Ariarne Titmus se lució en los Juegos Olímpicos de Tokio y consiguió su segunda medalla de oro tras quedarse con los 200 metros libres.

Titmus, que venía de ganar los 400, tuvo una gran remontada y marcó un récord olímpico de 1:53.61.

El podio lo completaron la hongkonesa Siobhan Bernardette Haughey y la canadiense Penny Oleksiak.

Por otra parte, la estadounidense Katie Ledecky terminó quinta y la italiana Federica Pellegrini, plusmarquista mundial desde 2009, fue séptima.

Ariarne Titmus intentará un nuevo podio en la prueba de los 800 libres, donde Ledecky partirá como la clara favorita para colgarse el oro.

Gold again! Ariarne Titmus grabs her second gold of Tokyo2020 with an Olympic Record time of 1:53.50 in the women's 200m freestyle.