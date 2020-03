Atletas chilenos clasificados a Tokio 2020 adhirieron al llamado a aplazar la cita olímpica

El llamado de organismos deportivos internacionales de países como Noruega, Brasil y Estados Unidos a aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio de este año resonó en la opinión de la mayoría de los atletas chilenos ya clasificados al certamen, quienes adhirieron a la idea de posponerlo debido a la pandemia mundial por el coronavirus.

En conversación con El Mercurio este domingo, la tiradora Francisca Crovetto señaló que: "Viendo el calendario y considerando lo que cuesta planificar, para mí estamos bastante encima. Entonces si no se sabe lo que va a pasar en cuatro meses y ya se han perdido varias semanas, una buena alternativa sería posponerlo".

Por su parte, el luchador nacional Yasmani Acosta aseguró al mismo medio que "si se realizan los juegos, los atletas no tendrán preparación óptima. Son el mayor megaevento del mundo deportivo y que estos no lleguen bien preparados no es positivo".

Para el pentatleta Esteban Bustos "la salud de todos es primordial". Además, apuntó que si la cita se hace en la fecha programada y el COVID-19 no está controlado se "seguiría propagando".

En tanto la rider Macarena Pérez mencionó que: "Deben tomar una medida pronto ya que se nos está haciendo demasiado difícil entrenar".

De esta forma, la postura de los atletas de nuestro país que asistirán a Tokio está alineada con la petición de los organismos más competitivos del mundo en cuanto a correr de fecha el certamen.