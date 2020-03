Comité Olímpico de Canadá no enviará deportistas si los JJ.OO. se disputan en la fecha estipulada

El Comité Olímpico de Canadá anunció que no enviará representantes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si es que estos se desarrollan en la fecha estipulada, desde el 24 de julio.

La organización norteamericana además solicitó que la cita olímpica se desarrolle en el 2021, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

"El Comité Olímpico Canadiense y el Comité Paralímpico Canadiense, respaldados por su comisiones de atletas y organizaciones deportivas nacionales, además del Gobierno de Canadá, tomó la difícil decisión de no enviar equipos canadienses a los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en el verano -del hemisferio norte- del 2020", señaló en el escrito.

Estos comités hicieron un llamado urgente "al Comité Olímpico Internacional y al Comité Paralímpico Internacional, así como también a la Organización Mundial de la Salud para que pospongan los Juegos por un año".

"Les ofrecemos total apoyo en ayudar a resolver todas las complejidades de reagendar los juegos, además de que reconocemos las inherentes complejidades alrededor de una postergación, pero nada es más importante que la salud y seguridad de nuestros deportistas", avisaron.

El COI analiza la opción de posponer los juegos, la cual dará a conocer en un mes.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.



