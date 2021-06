Diego Moya: La clasificación a Tokio la valoro como un agradecimiento por todo el esfuerzo y sacrificio

El triatleta Diego Moya conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y manifestó su felicidad por conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, tras conseguir un buen resultado en Huatulco, México.

"Esta clasificación la valoro como un agradecimiento por todo el esfuerzo y todo el sacrificio. Es una gran recompensa. Estoy muy contento y es un objetivo de mucha gente que siempre me ha apoyado", comentó.

Agregó que "mi objetivo es disfrutar en el trote. Sé que no estoy en condiciones de pelear alguna medalla, pero sí aprender de toda la carrera".

Sobre las complicaciones que ha tenido por la pandemia, dijo que "en 2020 me afectó mucho, ya que no pude entrenar la parte de la natación, pero gracias a Católica pude tener la posibilidad de estar en piscina y eso me ayudó mucho. Últimamente he podido entrenar prácticamente normal".

Por último, consultado por Bárbara Riveros, que también estará en Tokio, manifestó que "significa un ejemplo de que se puede vivir del deporte. Después de muchos años de sacrificio y de competencia si se puede lograr el objetivo final, que es vivir de lo que amamos".