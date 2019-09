Escaladora Alejandra Contreras ante la adversidad: Hago todo lo posible para clasificar a Tokio 2020

Alejandra Contreras entrena para representar a Chile en el máximo desafío del deporte a nivel mundial: los Juegos Olímpicos. La escaladora de 18 años se colgó hace pocos días una medalla de plata en el Mundial Juvenil disputado en Italia y su ilusión es poder aumentar su nivel para lograr la clasificación a Tokio 2020. Uno de los obstáculos en esa tarea, sin embargo, es la falta de infraestructura en el país para especializarse.

"Junto con mi equipo estamos trabajando fuertemente, haciendo todo lo posible para clasificar a Tokio 2020 y en caso de que no se pueda sería trabajar para los Juegos de París 2024", comentó la deportista en Todo por el Deporte de Cooperativa.

"(Ser subcampeona mundial) ha sido toda una sorpresa, bastane grande y bastante grata, ahora estoy en un período de descanso antes de retornar a los entrenamientos para afrontar las próximas competencias que se vienen. Estoy clasificada a los próximos Juegos Mundiales de Playa, que van a ser en Qatar en octubre, y luego viene el Panamericano Juvenil en Ecuador en noviembre", dijo, sobre su último logro y los siguientes desafíos en su carrera.

Alejandra ya tuvo una experiencia olímpica en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Para ella, la experiencia fue "bastante única, fue emocioante saber aunque en una escala mínima lo que se viene para Tokio 2020. Fue agotador y bastante fuerte, pero motivador y una buena experiencia para buscar la clasificación los Juegos Olímpicos".

En otro punto, Contreras lamentó el limitado número de muros de escalada disponibles a nivel nacional. Si bien los que existen son buenos para el desarrollo del deporte a nivel local, están distantes al nivel internacional.

"Ahora entreno en un muro bastante pequeño en San Miguel que es muy difícil de escalar, que es solo para entrenamientos, pero en Chile hay uno solo para hacer velocidad. Para hacer un óptimo entrenamiento debo aprovechar al máximo cuando viajo al extranjero", dijo.

Al ser consultada sobre si elegirá enfocarse en la escalada de velocidad, Contreras admitió tener el deseo de hacerlo, pero "no puedo si en Chile no hay un muro para entrenar. Entonces especializarme sin tener las condiciones adecuadas es muy arriesgado, si se dan las condiciones, lo haría. Mientras no esté un muro no puedo tomar la decisión".