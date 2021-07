Eslovenia contó con un enorme Luka Doncic para tumbar a Argentina en el baloncesto de Tokio 2020

La selección de Eslovenia, con un tremendo Luka Doncic, aplastó por 118-100 a Argentina en la primera fecha del Grupo C del torneo de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Doncic, estrella de Dallas Mavericks en la NBA, mostró su extraordinario nivel con un doble-doble de 48 puntos y 11 rebotes, además de cinco asistencias y tres tapones, para liderar la victoria de los europeos ante un quinteto sudamericano que no pudo detenerlo.

48 points and the win on his Olympic debut. Impressive, @luka7doncic. 👏#basketball | #SLO | @fiba pic.twitter.com/xC1OPfWXfN