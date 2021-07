Francisca Crovetto: Ya estoy pensando en París 2024 y Santiago 2023

La tiradora chilena Francisca Crovetto lamentó su resultado en Tokio 2020, donde quedó eliminada en la ronda clasificatoria a pesar de lograr una ronda casi perfecta que aún así le impidió clasificar a la final, y sostuvo que ahora piensa en los próximos Juegos Olímpicos, en París 2024, así como también en los Panamericanos de Santiago 2023.

"Hay veces en que las competencias no salen bien, queda hacer el balance, estamos en ese proceso, tenemos que conversar con mi entrenador y mi equipo. Simplemente agradecer de competir en los terceros Juegos Olímpicos que clasifico, es un honor llevar la bandera de mi país ver a este team chile grande, histórico, lleno de mujeres", sostuvo la abanderada del Team Chile.

"Siento que planificamos súper bien, hicimos un trabajo a conciencia, tuve apoyo de la Federación, Plan Olímpico, Mindep, todo lo que pedimos, son aprendizajes. Hay cosas que uno pudo hacer mejor, pero uno aprende en el camino, ojalá todos tengamos la receta del éxito, y no es así, y no tengo ningún reproche", agregó.

"Soy una tiradora mucho más fuerte, pese a que mi resultado no lo demuestra. Practico un deporte longevo que me pertimirá estar en París, que está a la vuelta de la esquina. Terminada mi última vuelta ya estoy pensando en Paris 2024 y en Santiago 2023", siguió Crovetto, quien contó que tras su eliminación debe regresar a nuestro país.

"Me tengo que ir mañana, me echaron, yo clasifiqué hace casi tres años y nuestros planes para los días que quedaban eran distintos, iba a venir mi novio, ver distintos deportes, me voy mañana, me hubiese encantado quedarme todos los juegos, es una fiesta, los que tenemos la opción de estar acá es un privilegio, mañana vuelvo a chile después de casi ocho semanas fuera de casa", completó.