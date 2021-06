Garin recibió críticas del COCh y la Fetech por comunicar por redes sociales su renuncia a Tokio 2020

El Comité Olímpico de Chile (COCh) y la Federación de Tenis de Chile (Fetech) se se mostraron decepcionados por la renuncia de Cristian Garin a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y la forma en que dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

La Fetech fue dura y expresó que "lamentamos habernos enterado de la decisión a través de las redes sociales y que ésta no haya sido informada por el conducto formal que una convocatoria olímpica requiere. Este es, notificar a la Federación de Tenis y, posteriormente, al Comité Olímpico de Chile".

El Directorio de la Federación de Tenis de Chile desea comunicar lo siguiente en relación a la ausencia de Cristian Garin de los Juegos Olímpicos de Tokio. https://t.co/gd693kNbPe — Fed. Tenis de Chile (@Ftch_oficial) June 21, 2021

Por su parte, el COCh también emitió un comunicado en que señaló que "lamenta profundamente la decisión del tenista Cristian Garin de no representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento, un momento de encuentro, unidad y sana competencia entre atletas de todo el planeta".

"Por más de cien años los deportistas han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo, masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia", añadió.

"Agradecemos a las y los deportistas del Team Chile quienes, a pesar de las circunstancias especiales que vivirán en Tokio debido a las medidas de control y prevención del Covid-19, estarán representando a nuestro país . Tras la decisión del Sr. Garin de no representar a Chile, nuestra delegación para los Juegos Olímpicos de Tokio disminuye en un deportista, ya que el cupo fue obtenido por él gracias a su ránking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional", cerró.

"Gago" expresó este lunes que "luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí, sin embargo, la inestabilidad de este año y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos".