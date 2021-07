Hidilyn Diaz conquistó en la halterofilia la primera medalla de oro olímpica para Filipinas

La filipina Hidilyn Diaz hizo historia este lunes al conquistar la primera medalla de oro olímpica para su país, al ganar la competencia de halterofilia categoría 55 kilos en Tokio 2020.

