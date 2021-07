Karen Araya: Yo creo que fue gol, pero si estaba la tecnología VAR me imagino que no entró

La seleccionada chilena Karen Araya se refirió a la polémica jugada que marcó el segundo tiempo de la caída de la Roja ante Japón por los Juegos Olímpicos, en que un intento suyo fue atajado en la línea por la arquera nipona Ayaka Yamashita cuando el duelo estaba 0-0.

"Yo creo que fue gol, la verdad es que no sé... me imagino que no entró, estaba la tecnología VAR, así que me imagino que no entró. Estuvimos ahí, cerca, pero no se pudo", indicó a la transmisión oficial de TVN.

"Es un momento muy complicado, queríamos llevarnos el partido, los tres puntos y tratar de clasificar a la siguiente fase, lamentablemente no fue así. Nos tocó un rival duro como Japón, hay que seguir trabajando, tratar de estar nuevamente en un Mundial y otros Juegos Olímpicos, seguir con esto", añadió Araya.

Además, postuló que "quiero dar las gracias a toda la gente que hizo un esfuerzo por vernos todos los días, estar presentes, enviar un mensaje, por darse el tiempo de subir una historia, hacer un comentario en Instagram, a mi familia que ha estado siempre ahí, y nada más".