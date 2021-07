Las frases destacadas que dejó el Team Chile tras competir este sábado 24 de julio en Tokio 2020

Revisa las mejores frases que dejó el Team Chile tras su participación de este sábdo 24 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

Tomás González: "Estoy feliz de estar acá, es como un premio de todos estos meses de pandemia, de todos estos meses sin competencia. Como era reserva para los Juegos eso hizo muy difícil poder mantener los entrenamientos, porque hasta hace dos semanas no sabíamos que veníamos. Todavía me cuesta un poco asimilarlo, ya daba por hecho que me quedaba en Chile, así que fue increíble".

Tomás Barrios: "Estar en unos Juegos Olímpicos es un sueño, es algo que soñaba desde muy chico, así que estoy muy agradecido. Durante el primer set lo pensé un poquito, me costó un poco la adaptación. Me costó acostumbrarme a la velocidad del rival, creo que el segundo set me acostumbré y tuve mis chances pero se lo terminó llevando él".

Mary Dee Vargas: "Estoy triste por no haber podido seguir avanzando otras rondas, nos habíamos preparado para más. Estar aquí era una oportunidad increíble, se siente una magia enorme en Juegos Olímpicos. Gracias a todos quienes me han apoyado en este proceso, que ha sido largo y duro".

Paulina Vega: "Este primer paso era muy difícil, he esperado mucho tiempo para estar en unos Juegos Olímpicos nuevamente. Sentía que había hecho todo el trabajo antes, entrenando súper duro, entonces independiente del resultado estaba súper tranquila de que iba a dar lo mejor de mí. Por supuesto que hay cierto nerviosismo, distinto de todo lo que hay en otro tipo de torneos, pero estoy súper feliz, la verdad es que si me saco la mascarilla, yo creo que mi sonrisa llega de oreja a oreja".