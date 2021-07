Las frases destacadas que dejó el Team Chile tras la quinta jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio

Revisa las mejores frases que dejó el Team Chile tras la quinta jornada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:

Marco Grimalt: "Nos quedamos con muy buenas sensaciones, sobre todo para el debut y con una de las mejores duplas del mundo como lo es la brasileña (...) Salimos con muy buenas sensaciones, esperamos pasar la página muy rápido y hacer una buena recuperación para pensar en el partido que viene".

Simona Castro: "Estoy tranquila. Hubo muchas cosas buenas, también hubo problemas en la rutina de suelo pero por sobre todo estoy tranquila y más que nada feliz por haber disfrutado a concho. Tuve un grupo de apoyo, lo pasamos muy bien, más que nada eso: disfrutar el deporte, volver a la alta competencia"

Katina Proestakis: "Al principio me entraron harto los nervios, antes de la preparación nunca en mi vida había competido inalámbrico, así que esa preparación me tomó un poco desprevenida. Pero igual lo disfruté, al final sentí que agarré un poco más de fuerza y me sentí mucho mejor".