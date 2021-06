Los estrictos protocolos que deberán cumplir los deportistas y el público en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a disputarse entre el 23 de julio y 8 de agosto, se llevarán a cabo de forma muy especial, ya que por el contexto de la pandemia del coronavirus, habrá protocolos marcados para evitar contagios, aunque la organización busca que no se pierda la mística de una cita de los anillos.

El evento multideportivo, que comienza en menos de un mes, tendrá 50 disciplinas y 33 deportes, en las que los 339 competidores deberán llegar primeramente con un PCR negativo a Japón como medida principal y solo desplazarse en la Villa Olímpica y las 42 sedes de competencias, como medida más importantes, según informó El Mercurio.

Además, habrá controles cada tres días con test de saliva y si algún deportista da positivo deberá hacer su cuarentena en un hotel y no en la Villa. Junto con esto, si un jugador tiene asegurada una medalla, pero no puede competir en busca del oro por estar contagiado, no será descalificado, sino que le entregan la presea que tenía amarrada, aunque su lugar será ocupado por otro aspirante.

Más allá de que no tendrán mucho movimiento, los deportistas tendrán importantes lugares de esparcimiento, con 600 máquinas para hacer ejercicio, videojuegos, tenis de mesa y aparatos de realidad virtual. También hay comedores que garantizan dos metros de distancia entre cada persona, aunque la recomendación es comer en las habitaciones. Solo se ofrecerá comida local.

Finalmente, habrá un aforo de un 50 por ciento de capacidad en todos los recintos los asistentes solo se les permitirá aplaudir, sin gritar ni entrar en contacto con otros espectadores, así como tampoco se podrá pedir autógrafos o armar grupos importantes de personas. La prensa solo podrá ir con autorización y disminuyó su número.

Chile tiene 52 deportistas asegurados en su delegación, contando los deportes colectivos, y espera dejar atrás una sequía de dos citas olímpicas sin conseguir medallas.