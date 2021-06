Presidente de la Federación de Tenis: Nos tomó por sorpresa el comunicado de Garin en redes sociales

El presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, reconoció que en el organismo les tomó por sorpresa la decisión de Cristian Garin de restarse de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más aún porque la comunicó a través de sus redes sociales.

"Nos tomó por sorpresa, porque hasta el viernes estábamos recolectando sus papeles y estaba todo en orden para salir", contó el dirigente Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hablé con Garin para que me oficializara su renuncia para que pudiéramos darlo de baja, porque para nosotros una declaración por redes sociales no era suficiente y me mandó por WhatsApp que lamentablemente él había tomado la decisión de no participar en los Juegos Olímpicos", agregó.

En esa línea, Elías postuló que "lamentablemente son decisiones personales, en la cual uno no puede meterse, cada jugador toma la decisión que le corresponda, no podemos obligar a nadie, y lo que nos tomó mucho de sorpresa que en vez de habernos comunicado como Federación primero haya salido este comunicado por redes sociales que creo que no es el procedimiento".

"Independiente de las razones que haya tenido para tomar su decisión de no asistir, que pueden ser muy razonables desde el punto de vista de él, creo que lo menos que pudo haber hecho era comunicar a la Federación de Tenis que se bajaba de esta gesta", completó.