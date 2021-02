Presidente de Tokio 2020 debió ofrecer disculpas tras dichos sexistas

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, Yoshiro Mori, ofreció disculpas públicamente este jueves tras sus comentarios sobre la supuesta verborrea de las mujeres que han generado amplio malestar.

"Reconozco que los comentarios durante la junta del Comité Olímpico de Japón (COJ) fueron contrarios al espíritu olímpico. Lo lamento", dijo Mori, de 83 años, en una rueda de prensa convocada apresuradamente un día después del incidente.

Los comentarios de Mori se produjeron en una junta extraordinaria del COJ en la que se habló sobre el objetivo que se ha marcado este organismo para incrementar el número de mujeres miembros del 20% actual al 40% y en la que señaló la conveniencia de limitar el tiempo de intervención de estas por su tendencia a hablar demasiado.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o si no, no terminaremos nunca", dijo Mori, de 83 años, cuyos comentarios fueron recibidos con risas por miembros del COJ, según el relato de lo sucedido recogido por el diario japonés Asahi.

Horas después de que salieran a la luz las declaraciones eran tendencia en la red social Twitter en Japón etiquetas como "Retírate, Yoshiro Mori" o "Desprecio a las mujeres".

Consultado sobre la posibilidad de abandonar el cargo al frente de Tokio 2020 por la polémica, Mori negó en principio la posibilidad.

"No tengo intención de renunciar. Me he estado esforzando durante estos siete años" de preparación de los Juegos, aunque señaló que "si me dicen todos que estoy molestando, pues debería pensarlo".

El máximo responsable de la entidad que prepara los próximo Juegos de la capital japonesa, cuya celebración se ve una vez más dificultada por la pandemia, reiteró sus disculpas ante aquellos que se sintieran ofendidos por sus palabras y hacia las personas involucradas en la organización, que "están haciendo todo lo posible en el medio año que queda hasta la próxima competición".