Los resultados de la fecha 13 del Campeonato Nacional

Sigue en vivo y online el desarrollo de la fecha 13 del Campeonato Nacional, que tiene como plato fuerte el clásico estudiantil de este domingo entre U. Católica, que es líder, y Universidad de Chile.

Los resultados:

Viernes 2 de octubre

- Santiago Wanderers 3-1 Deportes Iquique, Finalizado. Estadio "Elías Figueroa". Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

1-0: 9' Carlos Rotondi (SW); 2-0: 28' Alejandro Contreras, autogol (SW); 3-0: 75' Néstor Canelón (SW); 3-1: 90+3' César Huanca (IQU)

- O'Higgins 1-4 Coquimbo Unido, Segundo tiempo. Estadio El Teniente. Revisa el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 25' Rubén Farfán (COQ); 0-2: 31' Diego Vallejos (COQ); 0-3: 43' Víctor González (COQ); 1-3: 54' Gustavo Gotti (OHI); 1-4: 82' Rubén Farfán (COQ)

Sábado 3 de octubre

- Deportes La Serena vs. Unión Española, 11:00 horas. Estadio La Portada.

- Deportes Antofagasta vs. Cobresal, 13:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Curicó Unido vs. Everton, 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Huachipato, 18:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 4 de octubre

- U. Católica vs. U. de Chile, 14:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Unión La Calera vs. Audax Italiano, 16:30 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Jueves 1 de octubre

- Palestino 0-1 Universidad de Concepción, Finalizado. Estadio Municipal de La Cisterna. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 39' Juan Pablo Abarzúa (UdeC)