El EMOTIVO regalo de WWE a Stephanie Vaquer

La chilena Stephanie Vaquer vive un momento soñado en la WWE: la chilena es parte fundamental en cada jornada de RAW (donde están las mejores luchadoras del mundo) y en agosto buscará su primer título mundial en Clash in París.

🎁 El lindo regalo de WWE a Stephanie Vaquer

En medio de todo este fervor, WWE publicó un video en el que le dio un bello regalo a Stephanie Vaquer: la reunieron con Rey Mysterio, su máximo ídolo e inspiración para dedicarse a esta profesión.

Si bien las imágenes fueron recién publicadas por la empresa de lucha libre, el encuentro se produjo hace algunos días en el marco del evento WWE Supershow México 2025, desarrollado en el país azteca, y donde llegó La Primera junto a otras figuras de la lucha libre.

🤝 ¿Cómo fue el encuentro de Stephanie Vaquer con Rey Mysterio?

WWE orquestó muy bien esta sorpresa para Stephanie Vaquer, ya que comenzaron grabando un video en el que la chilena expresaba su admiración por el histórico luchador mexicano.

"Desde muy chiquita soy admiradora de Rey Mysterio y cuando yo tenía, no me acuerdo bien si, 11 o 12 años, WWE por primera vez fue a Chile, a Santiago de Chile. Yo no era de la capital, junté dinero para poder ir a ver Rey Misterio, pero lamentablemente cuando tenía el dinero las entradas se agotaron. Recuerdo que mi mamá me dio permiso de ir si es que iba con mi hermana. WWE abrió una nueva fecha el día antes de esa fecha y yo vendí hot dogs casa por casa para poder juntar el dinero y poder ver a mi ídolo y lo logré ver hasta arriba, pero lo logré ver cuando tenía 12 u 11 años más o menos. Me inspiró a ser luchadora", expresó Vaquer.

Todo eso fue observado desde atrás por Rey Mysterio, quien en medio del relato se acercó y sorprendió a Stephanie Vaquer, quien se mostró muy emocionada al verlo.

"¡En serio! En serio, fui gran inspiración, ya lo sabía, nunca te había escuchado decirlo, qué orgullo, qué honor, de veras, porque tu trabajo es increíble últimamente. Desde que pisaste un pie en WWE, increíble, y sé que tienes una oportunidad muy grande para ti el próximo mes, por el campeonato mundial. Nosotros somos los chiquitos de la empresa, tenemos que representar a todos los chiquitos y a todos los espacios también", le dijo Rey Mysterio.

"Muchas gracias, muchas gracias por inspirarme y aprovecho la ocasión para decir que el 619 lo hago con mucho cariño, porque usted me inspiró, la admiración es no solo como luchador, también como persona. Muchas gracias", cerró Stephanie.

🥹 ¿Por qué se emocionó Stephanie Vaquer al ver a Rey Mysterio?

Porque lo admira desde pequeña. Lo fue a ver cuando WWE vino a Chile. Ella tenía entre 11 y 12 años, y vendió hot dogs para poder juntar el dinero de la entrada.

📅 ¿Cuándo luchará Stephanie Vaquer por un título mundial?

Stephanie Vaquer luchará por un título mundial el 31 de agosto en el evento Clash in París, que se llevará a cabo en la capital francesa. Allí peleará por uno de los dos títulos mundiales (WWE o peso pesado) contra una rival por definir.

🔗 ¿Dónde saber más de Stephanie Vaquer?

Para saber más de Stephanie Vaquer debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.