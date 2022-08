Luis Jiménez contrató guardaespaldas para que "Coté" López fuera al centro de Santiago

El experimentado futbolista del Magallanes Luis Jiménez contrató guardaespaldas para que su esposa, María José López, fuera al centro de Santiago, lo que fue tildado de "exagerado" en las redes sociales.

La propia "Coté" dio a conocer el hecho en un video en sus historias mostrando a los protectores, con el mensaje irónico: "¿Y tu marido es exagerado? Pues el mío...".

Después, en otros videos explicó el hecho: "Lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento y Luis me dice ayer 'amor, pero no vas a ir sola' y yo le digo 'ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe' y me dice '¿La Conita te va a proteger?'. Luis se tenía que concentrar, así que no podía ir".

"Es muy heavy, porque imagínate, iba en el auto con los dos e iba la pistola al medio. En el fondo era porque me dijo Luis que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada, pero protegida", cerró.

Revisa las imágenes, recopiladas por Farala TV: