Messi arriesga sanción de dos años por dichos y en AFA ya planean su defensa

Los dichos del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, luego de los partidos ante Brasil y Chile en la finalizada Copa América son materia de análisis tanto en Conmebol como en AFA, dado que la estrella rosarina arriesga hasta dos años de sanción por sus polémicas declaraciones.

"¿Por qué no fui (a la premiación)? Por todo un poco. Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show", dijo Messi tras el partido ante Chile.

"Nos vamos con la sensación de que no nos permitieron estar en la final. Estábamos para más", añadió.

En virtud del artículo 7 del Reglamento de Conmebol, el rosarino violó los "principios de conducta" y la letra indica que puede haber una pena de "hasta dos años" para quien decida "comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y/o "insulte de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales, etc".

En función de eso, en AFA saben que la expulsión por su entrevero con Gary Medel le impedirá estar en el inicio de las Clasificatorias rumbo a Qatar (en marzo de 2020), no obstante, de acuerdo a lo publicado buscan poner presión a la Confederación para que no haya un castigo mayor por sus declaraciones.

Primero, Luis Tapia, presidente de AFA, lanzó un tuiteo: "Como presidente de AFA estoy convencido de la búsqueda de la transparencia, la profesionalización y el desarrollo del fútbol. Es por eso que deseo una profunda reflexión sobre lo sucedido, a fines de trabajar juntos por un fútbol sudamericano limpio, justo y libre de sospechas", consignó en Twitter.

Luego, se escuchó el rumor de que Argentina sostendría conversaciones para entrar a UEFA, algo que desde Europa ya fue negado.

Ante ello, se mantiene la presión sobre todo con el nombre de Messi como punta de lanza, a sabiendas de que la Copa América de 2020 no sería lo mismo sin el jugador de FC Barcelona.