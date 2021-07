Ruy Barbosa ganó medalla de bronce en el Mundial de Moto Enduro FIM en Suecia

El piloto chileno Ruy Barbosa (Honda-Team S2 Motorsport) volvió a subirse al podio durante la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Moto Enduro FIM en Suecia, luego de obtener el tercer lugar en la Carrera #2 de la categoría Junior 1, repitiendo lo que realizó en la jornada de este viernes.

El triunfo en la fecha sueca fue nuevamente para el líder del ranking, el italiano Lorenzo Macoritto (TM), con una hora 9 minutos 36 segundos 70 centésimas. Lo escoltaron el suizo Lucas Vagberg (Yamaha) a 1'37"62 y Barbosa a 1'40"51.

Pese a conquistar dos trofeos de bronce, el chileno no quedó conforme con sus actuaciones. Sin embargo, pesó la no adaptación a los circuitos mundialistas que consistieron en 10 especiales por un circuito de 80 kilómetros con carreras y enlaces, lo cual hacía entre el 2016 y 2020, pero por la situación de las fronteras sanitarias por el Covid-19, decidió competir en 2021 en el campeonato estadounidense de moto enduro Grand National Cross Country (GNCC), donde se compite durante 3 horas seguidas, en un estilo muy distinto al Mundial FIM.

"Fue un día bastante duro. No tuve el mismo ritmo del viernes. Anduve más lento porque la pista estaba bastante rota y no me acomodé. Perdí el segundo lugar en la última especial, pero fue una buena experiencia volver a Europa porque yo nací acá internacionalmente. Fue bueno estar nuevamente acá, así que ahora a seguir mejorando como piloto porque no quedé conforme", manifestó Ruy Barbosa de 22 años.

Tras cumplir el compromiso de participar en la tercera y cuarta fecha del torneo planetario, donde consiguió dos quintas posiciones y dos terceras, respectivamente, el deportista de 22 años regresará a Chile la próxima semana y a mediados de agosto volver a Estados Unidos para reintegrarse al campeonato GNCC, donde está cuarto en el ranking de la serie XC2 250 PRO.