Pablo Quintanilla recuperó el liderato del Atacama Rally en el Mundial Cross Country FIM

Este jueves, el piloto nacional Pablo Quintanilla ganó el circuito entre Tierra Amarilla y Diego de Almagro y regresó al liderato del Atacama Rally, luego de tres jornadas, todo válido por la tercera fecha de la Copa del Mundo de Rally Cross Country FIM.

El piloto nacional registró un crono con de 3h23'3'' para la etapa maratón, superando al estadounidense Ricky Brabec (Honda) por 3'58'' y al británico Sam Sunderland (KTM) por 4'06". En la general el chileno sumó 9h4'48'', quedando a 4'26" de Sunderland (KTM) y a 8'44" del argentino Kevin Benavides (Honda).

Tras la actuación de este jueves, Quintanilla reclamó su segunda victoria durante el evento que transcurrió por lugares agrestes en medio del desierto, montañas, caminos y huellas pedregosas, además de las dunas típicas de Atacama.

"Ha sido un día muy bueno para mí, en donde nuevamente gané la especial. Estoy contento, obvio, pero la verdad que también algo sorprendido, porque no esperaba rendir tanto en mi primera carrera tras la lesión del Dakar", aseguró el chileno tras la competencia.

Además, añadió que "a pesar que fue una etapa bien áspera, con mucha piedra en los ríos secos y muy peligrosa, fui cómodo en la mayor parte. En la mitad de la especial sentí algo de dolor en el pie por la dureza del piso, pero lo soporté bien y pude mantener el foco hasta el final. Estoy ganando confianza, eso es súper importante para mí".

En quads se mantiene en la primera posición el nortino Giovanni Enrico (Yamaha), quien aventaja al ex campeón del Dakar y mundial, el polaco Rafal Sonik (Yamaha) a 5'22" del puntero. Tercero está Ítalo Pedemonte (Yamaha) a 7'11".

En autos lidera el experimentado Hernán Garcés (Can Am) con 11h17'31''. Segundo está el copiapino Rodrigo Moreno (Can Am) a 16'34" y tercero aparece Gerardo Rosselot (Can Am) a 1h41'11".

La cuarta etapa, la penúltima de este Atacama Rally, contempla un total de 353,14 kilómetros entre Diego de Almagro y Copiapó con características muy similares a las enfrentadas este jueves.

Clasificación general Motos

1° Pablo Quintanilla/CHI/Husqvarna/9h4'48''

2° Sam Sunderland/GBR/KTM/+4'26"

3° Kevin Benavides/ARG/Honda/+8'44"

4° Joan Barreda/ESP/Honda/+9'53

5° Toby Price/AUS/KTM/+11'01"

Cronología Atacama Rally 2019

-Viernes 6 septiembre: 09:00 horas, Etapa 4, Diego de Almagro-Tierra Amarilla, 353,14 kms.

-Sábado 7 septiembre: 11:30 horas, Etapa 5, Tierra Amarilla-Tierra Amarilla, 182,94 kms.

17:00 horas, Pódium y Fiesta de Premiación en Tierra Amarilla