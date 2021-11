¡Adiós a una leyenda! Valentino Rossi se retiró este domingo del motociclismo

El italiano Valentino Rossi puso este domingo "punto y final" a su carrera deportiva después de 432 grandes premios y 26 temporadas en las que ha logrado nada menos que nueve títulos mundiales, uno de 125 c.c. (1997), otro en 250 c.c. (1999) y siete de 500/MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009).

Rossi dijo adiós en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, el cual ganó su compatriota Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), firmando su cuarta victoria de la temporada.

Valentino Rossi debutó en 1996 en el campeonato del mundo y ese mismo año, antes del inicio del mundial, ya estuvo en Madrid en la presentación de la Copa Cajamadrid Aprilia con figuras en ciernes como Jorge Lorenzo, por entonces con diez años, o Álvaro Bautista, y respaldado por uno de sus primeros "jefes" o mecenas, el italiano Gianpiero Sacchi, quien "vendió" maravillas de aquél joven chaval de larga melena rubia.

Sus 115 victorias y 235 podios en total, son un bagaje al alcance de muy pocos pilotos, pero seguro que para la inmensa mayoría de los aficionados al motociclismo lo que quedará para el recuerdo serán sus variopintas celebraciones, que desde 1996 comenzaron a hacer famoso y todos esperaban tras alcanzar lo más alto del podio. Su primer título mundial, una temporada después, en 125 c.c., se podría decir que le llevó directamente a enfilar el camino hacia el "Olimpo" del motociclismo.

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- El fabricante japonés Yamaha, marca con la que Rossi consiguió cuatro de sus siete títulos mundiales de MotoGP le ha querido homenajear con un vídeo muy especial y una carta de "su" moto, la Yamaha YZR-M 1.

