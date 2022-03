Benjamín Herrera destacó con un octavo puesto en nueva fecha del GNCC

Una nueva parada del Grand National Cross Country (GNCC) juntó a todos sus pilotos para encontrarse con uno de los circuitos más difíciles de la competencia. Ubicada en Palatka, Florida, el terreno arenoso era el principal desafío para sus competidores, y el chileno Benjamín Herrera lo tenía muy claro y aunque fue una fecha desafiante, el piloto nacional logró llegar octavo y mantenerse dentro de los mejores en su categoría, y ubicándose en la posición número 13 en la tabla general.

El nacional, que ahora compite con el equipo Mcs Racing, superó su tiempo respecto a la carrera pasada: "Si bien tuve una caída fuerte a la mitad, lo que me hizo perder posición y podría haber sido mejor el resultado de no haber sido por eso, me siento harto más cómodo ahora. Con muchas ganas de en la tercera fecha, este fin de semana, lograré entrar a mejor posición considerando que he mejorado mis tiempos carrera tras carrera", contó Benjamín desde Estados Unidos

El tres veces campeón de Red Bull Los Andes, y segundo lugar en la edición 2021, se encuentra concentrado en seguir subiendo en la tabla de posiciones y entrenar duro para competir en la tercera fecha del GNCC que es el próximo 13 de marzo en la pista The General en Washington, Georgia.