Falleció piloto checo de 16 años tras caída en un entrenamiento

El piloto checo Jakub Gurecky, de 16 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones que se produjo tras una caída en unos entrenamientos el 7 de febrero con minimoto, según confirman los organizadores del campeonato del mundo de MotoGP y sus copas para debutantes.

Gurecky se adjudicó la victoria final en la Northern Talent Cup 2021, después de una impresionante temporada plagada de éxitos y en 2022 debía competir en la Red Bull MotoGP Rookies Cup como premio por el triunfo conseguido la pasada temporada.

"Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos, el equipo y los seres queridos de Gurecky en este momento tan difícil", señala el comunicado de MotoGP.

We're very saddened to hear of the passing of 2021 @northerntalentc Champion Jakub Gurecky.



From everybody in MotoGP, we send our love and support to his family, friends and loved ones.