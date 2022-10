José Ignacio Cornejo se acercó al top ten del Andalucía Rally

No le ha sido fácil al piloto iquiqueño José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) entrar al Top Ten de las motos en la fecha final del Campeonato Mundial de Rally Cross Country en el Andalucía Rally, luego de concluir undécimo en la Etapa 1B o segunda, tras 320 kilómetros de especiales, donde el ganador fue su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren.

La caída en el Prólogo del miércoles lo retrasó por seis minutos y este jueves nuevamente tuvo un tropiezo al caer a un hoyo desde donde le costó salir con su Honda, hasta lograrlo. Igual perdió minutos valiosos que lo retrasaron en la etapa. Sin embargo, el ímpetu y el espíritu del competidor nortino sigue adelante para intentar avanzar en las tres etapas que restan.

Finalmente, luego de un problema en la organización con los cómputos, una sanción de seis minutos por exceso de velocidad, al argentino Kevin Benavides (KTM) le costó la victoria de la etapa, que fue para Van Beveren (Monster Energy Honda), con 4 horas 45 minutos 33 segundos, quien le metió 2 minutos 34 segundos al británico Sam Sunderland (KTM), que también fue sancionado con dos minutos de penalización. Cornejo terminó 11° con 5:06'21", a 20'48" del ganador.

"Fue una etapa complicada, con zonas de navegación confusas entre medio de unos campos... Iba bastante bien hasta que me metí en un hoyo, como una zanja profunda... Me costó salir de ahí, perdiendo minutos valiosos tratando de sacar la moto. Salí, pero me costó tomar el ritmo, hasta que comencé a soltarme. En la segunda mitad rodé mucho mejor donde agarré bastante polvo de otros competidores. La verdad fue un día duro, pero lo sacamos adelante. Mañana será un día mejor", comentó José Ignacio Cornejo.

Hasta el cierre de esta información o comunicado de prensa (16:45 horas de Chile, 21:45 de España), la organización del Andalucía Rally mantenía el resultado de la etapa 1B como la misma de la clasificación general, disputada solo dos pruebas: la del miércoles con el Prólogo o 1A, de 10 kilómetros, y la 1B de este jueves de 320 kilómetros.

Este viernes 21, el Andalucía Rally se efectuará en la Provincia de Málaga para explorar nuevos paisajes y afrontar un recorrido con un sabor diferente. La etapa constará de 258 kilómetros de especiales.