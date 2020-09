Matteo De Gavardo clasificó entre los 10 mejores en el Súper Test del Mundial de Italia Enduro

El piloto nacional Matteo de Gavardo (Coliseo-Precorp) volvió al ruedo del Campeonato del Mundo FIM de Moto Enduro en Italia. Esta vez obtuvo el décimo lugar en la categoría Open 4, luego de haber conseguido dos octavas posiciones en la fecha pasada del certamen en Francia.

El juvenil deportista de 18 años no quedó contento con su actuación pese a que fueron mil metros de carrera en pleno centro cívico de la localidad de Spoleto y bajo una persistente lluvia. En el grupo de su categoría fue décimo con un minuto, 53 segundos y 83 centésimas en una KTM. El más veloz en su serie fue el belga Mathias Van Hoof (Husqvarna) con 1'43"50.

"Fue un trazado corto, pero no me fue bien. Pensaba estar más cerca de los punteros de mi categoría (Open 4), aunque no me ganaron por mucho. Lo importante será mañana (sábado). La idea es mantener el ritmo y ser constante. Será una carrera dura porque estará muy mojado el trazado, con mucho barro. Sin embargo, estoy feliz de estar acá y de ir aprendiendo, de sumar experiencia. Me siento feliz por la oportunidad de participar en mi segundo mundial", manifestó Matteo de 18 años.

En la Carrera 1 en un circuito de 68 kilómetros, Matteo de Gavardo saldrá a buscar en la serie Open 4 un lugar entre los cinco mejores. Desde hace un año que está entrenando en el equipo español WP Eric Augé, cuyos resultados después de un año se han visto reflejada en la pista. La actividad de este sábado largará a las 9:00 (4:00 de Chile) y el domingo se disputará la Carrera 2 a las 04:00 de la madrugada de Chile.