Pablo Quintanilla se sometió a una cirugía ambulatoria en el tobillo izquierdo

El piloto chileno Pablo Quintanilla se realizó este miércoles una cirugía ambulatoria, en la cual le extrajeron la placa y algunos pernos instalados en su tobillo izquierdo, fracturado en la última etapa del Dakar 2019.

El procedimiento, a cargo del doctor Manuel Pellegrini en la Clínica Universidad Los Andes, fue de baja complejidad y requirió apenas un par de horas de pabelllón, tras lo cual el motociclista fue dado de alta y pudo regresar a su domicilio.

"Me sometí a una cirugía que tenía pendiente con el propósito de sacar las placas y algunos tornillos que después de un año y medio me estaban molestando. También hizo una limpieza en la articulación y esto en el futuro será beneficioso, porque le dará mayor movilidad al tobillo y mejor estabilidad sobre la moto. Ya estoy en casa, descansando y me siento bien; tomamos todas las medidas de precaución para tener una recuperación segura y en la medida que la herida vaya cicatrizando bien, en tres o cuatro semanas podré volver a entrenar con normalidad", explicó Quintanilla.

Si las restricciones de la pandemia sanitaria lo permiten, el piloto internacional planea retomar los entrenamientos durante la segunda quincena de agosto, con la mente puesta en la primera fecha del Copa del Mundo, a disputarse a comienzos de octubre en Marruecos.