Ruy Barbosa se afianzó en el octavo puesto del Grand National Cross Country de Estados Unidos

El piloto nacional Ruy Barbosa tuvo una extenuante, pero destacada actuación en la cuarta fecha del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, ya que logró el séptimo puesto en la etapa y se afianzó como octavo en la tabla general.

Fue la jornada más compleja para el piloto de 22 años que decidió este año competir en el certamen estadounidense, en desmedro del Mundial de Moto Enduro en Europa, por las condiciones por las restricciones en el "viejo continente", debido a la pandemia del Covid-19, aunque terminó imponiendo condiciones y quedándose en el top ten.

"Es la carrera más dura que he corrido hasta ahora acá en Estados Unidos. Me caí recién partiendo luego de que un piloto me rozó al pasar y perdí el equilibrio. Quedé último (19°) donde perdí mucho tiempo porque además no es fácil pasar por los estrechos senderos del bosque, ya que además corren más categorías junto a nosotros", manifestó el representante de Honda.

"No han sido los resultados que esperaba acá, pero junto a Luciano ya sabemos qué arreglos hay que hacerle a la moto para un mejor rendimiento. También sobre la logística que debemos aplicar en los reabastecimientos de gasolina, alimentación e hidratación. La carrera dura tres horas y hay que hacer pits stop, que para mí es nuevo. Tengo que seguir corriendo para tomar ritmo como los punteros, quienes empujan de la primera a la última vuelta", añadió Barbosa.

El piloto del Team Phoenix Racing Honda suma un total de 49 puntos (8°) en el ranking de la categoría XC2 para motos de 250cc. El líder es el estadounidense Jonathan Girroir con 105 puntos. Le siguen como segundo Craig Delong con 92 y tercero está Michael Witkowski con 77.

Ruy espera la quinta fecha que se disputará los días 17 y 18 de abril en el circuito Tiger Run, Union, Carolina del Sur.