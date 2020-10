Ruy Barbosa tuvo duro accidente pero logró terminar la carrera en Italia

Con un final amargo terminó la participación del chileno Ruy Barbosa (Husqvarna) en la sexta fecha del "Campionato Assoluti d'Italia" disputado este domingo bajo la lluvia. Comenzando la prueba, el piloto se cayó, golpeándose la cabeza, el estómago, el hombro y el codo derecho. Quedó último (103°), se levantó y continuó participando para cruzar la meta 9° en su categoría y 21° en la general.

"Hacía mucho tiempo que no me caía tan fuerte... Pasé mucho susto porque quedé sin conciencia por casi un minuto... Me quedé sentado un rato corto para tratar de respirar y tratar de mover el brazo derecho que lo tenía bastante mal... Pese a todo estoy contento ahora porque no tengo fracturas", comentó desde su casa en las afueras de Parma, el piloto de 21 años.

Hasta allí llegó manejando la furgoneta que le prestó su equipo Jolly Enduro Zanardo, luego de recorrer con sus compañeros 220 kilómetros desde Darfo Boario Terme (Brescia) hasta el taller del Team (Parma). Desde ese lugar, se fue manejando hasta la casa que arrienda ubicada en medio de una parcela rodeada de maizales y árboles frutales.

"Me duele mucho el hombro y el codo lo tengo bastante inflamado... Debo tener líquido o sangre machucada. Mañana (lunes) iré al hospital de Parma para que me revisen. Como no soy ciudadano comunitario no tengo beneficios. Y acá no funciona mi seguro. Debo pagar al contado los exámenes y la consulta", explica Barbosa acostado en su cama, luego de tomarse unos calmantes y desinflamatorio que le recetaron en la asistencia médica de la carrera.

Un total de 16 especiales se corrían en la sexta fecha del Campeonato Italiano, de las cuales 4 se cancelaron por la intensa lluvia que dejó en mal estado la especial Extrema. Partiendo la etapa, durante la segunda especial del día, fue el accidente.

"Una piedra o roca apareció en medio de la huella. Me la saqué por delante, pero la rueda trasera rebotó en ella... Me fui de un lado a otro y volé... Desperté tirado en el suelo. Fueron segundos. El brazo derecho me dolía mucho y tenía rota la camiseta. Me recuperé, puse en orden la moto, la monté y seguí. Ya habían pasado todos los pilotos. Estaba último", cuenta ya más tranquilo desde su casa y recordando que la caída fue en el Test de Cross 1 y en un campeonato donde se inscribió para sumar kilómetros y como entrenamiento, pensando en el Mundial de la especialidad.

A partir de la siguiente prueba (Test Cross 2) y hasta el Test Cross 8, pasando por los Test de Enduro, fue subiendo lugares desde el 103° hasta concluir 21° en la general (9° en la categoría Extranjeros). El ganador de la fecha fue el británico Brad Freeman (Beta) con 36 minutos 51 segundos 61 centésimas. Barbosa llegó a 2 minutos 27 segundos 19 centésimas.

El piloto sabrá este lunes 5 de su verdadera condición médica donde espera no tener comprometido los tendones del brazo derecho. Mientras tanto, sigue pensando en su próximo compromiso del Campeonato Mundial FIM de Moto Enduro, cuya tercera fecha se disputará los días 16, 17 y 18 de octubre en el circuito de Zschopau, en Alemania.