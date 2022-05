Tania González se vio obligada a abandonar en Portugal

En un circuito de temer en la segunda fecha del Campeonato Mundial FIM de Moto Enduro GP, la chilena Tanía González (Jet Racing-Fantic) debió abandonar tras una caída al comienzo de la segunda vuelta de la exigente prueba en Portugal, donde la máquina sufrió daños técnicos.

Muy triste estaba la piloto maulina por no cumplir con el total de la carrera que se disputó por un circuito extremadamente exigente de 70 kilómetros que dejó a varios pilotos fuera de competencia, porque hay que acotar que en las fecha del Mundial compiten 200 pilotos de las categorías Profesional (hombres), Juveniles (hombres) y Mujeres, donde la serie fémina la componen 15 inscritas, quienes deben recorrer la misma pista de los varones.

"Estoy muy triste por no haber terminado la carrera... Realmente, el circuito es muy difícil, con muchos obstáculos naturales como rocas, subidas muy empinadas y muchos troncos como dificultades... Tuve una caída muy fea donde por suerte reboté en una zona que me protegió de la moto... Estoy bien para la Carrera 2 de este domingo, pero triste por no haber concluida la competencia de hoy (sábado)", explicó la deportista de 25 años.

En su andar, González clasificó 11ª en la Súper Especial de la noche del viernes. En las especiales 2 sabatina fue 10°, 11ª en la número 3, 12ª en la Especial 4 y 12ª en la 5 de un total de 9.

Este domingo 15, la piloto maulina volverá a intentarlo en la Carrera 2 del campeonato como los dos centenares de pilotos hombres y juveniles que saldrán al mismo circuito con tres vueltas al recorrido de 70 kilómetros con un total de 9 especiales, cada una con tres pruebas de Cross, Enduro y Extremo.