Tomás de Gavardo disputará la primera fecha de la Copa del Mundo de Bajas en Dubai

El piloto nacional Tomás de Gavardo disputará desde este jueves la primera fecha de la Copa del Mundo de Bajar de Rally Cross Country en Dubai, el que será la primera incursión del corredor a nivel mundial.

En la conferencia de prensa de este miércoles, el chileno fue uno de los invitados a la testera, siendo presentado como el único sudamericano y como campeón nacional de Rally Cross Country de Chile 2018.

"Pese a la diferencia horaria (siete horas más que en Chile) me siento bien. Hoy probé la moto (KTM 450 Replica) de motocross junto a mi compañero de equipo Benjamín Melot y me sentí bien, cómodo, así que tengo la sensación de que me irá bien. El objetivo en esta fecha es terminar la carrera", indicó el deportista de 20 años.

El Dubai International Baja impulsado por Nissan y AW Rostamani se pondrá en marcha en la partida protocolar en el Autódromo de Dubai este jueves 7, con la asistencia de 55 competidores, entre ellos De Gavardo, el único sudamericano presente.

Durante la mañana del viernes, en el desierto de Al Qudra, los pilotos enfrentarán 407 kilómetros en una etapa especial que se repetirá el día siguiente terminando el evento en el autódromo a las 12:30 horas de la misma jornada.

La fecha mundial es organizada bajo el patrocinio del Jeque Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, príncipe heredero de Dubai. "Acá está toda la realeza presente y ya se habla del Dakar, que podría ser por las mismas rutas que nosotros vamos a correr", afirmó el piloto KTM que compite en el equipo Melot.

El vigente campeón del torneo, Mohammed Al-Balooshi, largará a las 6:45 horas del viernes 8. Mientras que De Gavardo lo hará en el lugar 19° con el número 20 en su dorsal, con un enlace de 50 kilómetros antes de comenzar la sección selectiva de apertura de 201,60 kilómetros, una hora más tarde.

El segundo sector cronometrado de 204,03 kilómetros tiene lugar el sábado 9 de marzo. En un total de 607 kilómetros, de los 407 será cronometrado contra el reloj.