Tomás De Gavardo está cuarto en junior, pero sigue resentido de una lesión

En la cuarta posición en la categoría Junior y la décima en la serie para las motos R2 (privados) se mantiene el nacional Tomás de Gavardo (Bas World KTM Racing Team), cuando solo resta una etapa para el final de la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country.

Dos de los grandes de la categoría Rally 2, Mason Klein y Bradley Cox (ambos del BAS World KTM) son los punteros de la categoría tanto en la etapa sabatina como en la clasificación general, registrando el primero 3 horas 54 minutos 56 segundos y el segundo llegando a 3'22 del ganador. En la general, Klein suma 8 horas 58 minutos 35 segundos, en tanto que Cox lo escolta a 11'20".

Tomás de Gavardo arribó a la etapa en la posición cuarta y décima en Junior a 33'46" del primero y en la R2 y se mantiene en la general en los mismos lugares a 1:20'56" del líder.

"En la primera parte me sentí muy bien hasta la neutralización, inclusive mejor que los primeros días. Por la tarde, después del reabastecimiento, me sentí mal donde pude constatar la lesión a los dientes que me provoqué en el accidente de julio en Illapel, del cual no estoy totalmente recuperado. Sabía que podía pasar esta situación, pero tenía que competir en el Andalucía Rally para probar la moto del equipo holandés y sentir mi cuerpo. No he estado en mi plenitud, lamentablemente", expresó el piloto de 23 años.

La última etapa dominical del Andalucía Rally será también el broche de oro a la primera temporada del Mundial de Rally Raid W2RC. Los últimos 105 kilómetros de especial del año coronarán a los ganadores de las dos categorías Rally 2 FIM.