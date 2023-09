Mediático hincha de la Roja "Chapulín" reclamó por precios para duelo con Uruguay

El hincha de la selección chilena Mario Moreno, conocido como "Chapulín" y líder de la Marea Roja, reclamó por el alto precio que deben pagar los visitantes para asistir al duelo ante Uruguay que se disputará el viernes en el Estadio Centenario.

El fanático del equipo nacional llegó hasta Montevideo pese a que tiene una sanción en nuestro país que le impide entrar a los estadios, pues este castigo solo es en Chile: "En Uruguay no he tenido ningún problema, no estoy castigado por la FIFA, solo por Blanco y Negro", señaló en Las Ultimas Noticias.

Sobre los tickets para el encuentro de las Clasificatorias, comentó que "acá hubo un abuso con los chilenos. El ticket cuesta 165 dólares. Siempre dijeron que eran 150, pero te cobran 15 dólares de recargo en Abitab, que es donde las venden, un sistema parecido a Servipag".

"Se trata de la entrada más cara a nivel sudamericano y no hay dónde reclamar. En Chile al visitante se le cobran 18 lucas. La ANFP debería contactarse con las otras federaciones para hacer un precio más justo y recíproco", expuso.

Para finalizar, aclaró el "misterio" sobre a qué se dedica: "Tuve dos tiendas Marea Roja, en Santaigo Centro, entre 2013 y 2017. Traje mucha mercadería desde Chine con la marca Marea Roja, pero me quedé con todas las cosas luego que Chile no clasificó al Mundial de Rusia".

"Cerré las tiendas y las llevé por todo Chile a ferias costumbristas. Vendo camisetas, pantalones, tazones, llaveros, botellas, todo relacionado con el fútbol", cerró.