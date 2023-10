Mister Chip: Me alegro que FIFA le haya otorgado el gol a Marcelino Núñez

El estadístico español Alexis María Martín-Tamayo Blázquez, más conocido por su apodo en X como Mr. Chip, sorprendió en sus redes sociales tras valorar la rectificación de la FIFA respecto al segundo tanto de La Roja, convertido por Marcelino Núñez, en la victoria 2-0 sobre Perú en la tercera fecha de las Clasificatorias sudamericanas.

"Me alegro de que FIFA haya cambiado su decisión y le haya otorgado el gol a Marcelino Núñez. Los goles son de quienes los marcan, no de quienes aparezcan o no en un papel llamado acta. No hay nada más certero y fiable que tus propios ojos", escribió a través de su cuenta oficial, haciendo mención al primer posteo en el que aseguraba que la anotación fue obra del formado en la UC.

En aquella instancia, el estadista publicó que "El remate final es de Marcelino Núñez que mete su pierna derecha entre las piernas de Marcos López. Es el gol más rápido de un suplente chileno (114 segundos) en TODA la historia de las Eliminatorias. Espero que tomen nota en @CONMEBOL".