Reynoso lamentó la derrota en Chile: Veníamos a ganar, pero no se dio lo que planeamos

Juan Reynoso, entrenador de Perú, evidenció la amargura por la caída de 2-0 ante La Roja en el Monumental por Clasificatorias y asumió que el partido se fue de los planes, aunque espera que el tropiezo se transforme en motivación.

"No me interesa repartir culpas. Lo que más interesa es que los jugadores estén convencidos. Trabajamos bastante, no se está viendo reflejado por momentos. Es un día muy triste para todos, esperábamos otro partido", indicó en conferencia de prensa.

"Veníamos a ganar el partido, pero no se dio lo que teníamos planeado. Creo que por allí la derrota. Hay distintas facetas del juego y en varias Chile se sintió mejor que nosotros. Es complejo jugando de visita", analizó.

"Pasaron muchas cosas. Esa es responsabilidad mía, no tengo más que comentar porque sería caer en pretextos y argumentos que no suman", sumó ante el reproche de aún no anotar en el actual proceso.

"Nosotros, por calidad de jugadores, tenemos posibilidades de llevar el peso del partido, pero decir 'pasó esto o aquello' son pretextos. Hay que hacer análisis con el video de lo que no hicimos bien", expresó el DT bicolor.

Reynoso explicó que "lo que diga ahora, a tono pasado va a sonar más a disculpa que a solución. Lo que a todos nos molesta es que no lo resolvimos. A partir de los rebotes nos contragolpearon. Solo queda resolverlo y poner el pecho; tener la entereza de ser autocríticos para mejorar".

"Que el duro golpe de hoy nos sirva de motor para lo que viene. No se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien y para hacerlo debemos ser un equipo camaleónico, que nos adapatemos a las circunstancias. Esa parte no me gustó", sumó.

Ahora Perú tendrá que enfrentar a la Argentina campeona del mundo como locales en Lima, el martes 17 de octubre a las 23:00 horas (02:00 GMT del miércoles 18).