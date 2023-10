Rodrigo Echeverría: Tenemos muy buenos jugadores para suplir a Arturo Vidal

El volante de la selección chilena, Rodrigo Echeverría, anticipó el clásico del Pacífico ante Perú, programado para el jueves y válido por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026, y afirmó que en el equipo hay jugadores que pueden reemplazar al lesionado Arturo Vidal.

"Arturo está demostrado que es un jugador súper importante para la selección, se está recuperando de buena forma, viene casi todos los días. En ese sentido es muy profesional. Tenemos muy buenos jugadores para suplirlo, estamos trabajando de buena forma, todos comprometidos, vinimos a la selección a conseguir la mayor cantidad de puntos", declaró este miércoles ante los medios.

"Creo que Arturo Vidal, para la gente de Chile, es un jugador súper importante, que ha ganado muchas cosas, entrega mucho por la selección y quedó demostrado en el último partido que salió casi llorando de la cancha, eso lo demuestra", postuló.

Sobre su posición en la cancha, dijo que trabaja para ser un aporte para Gary Medel "y darle línea de pase, dar opción de pase hacia adelante y llegar a gol, es lo que marca la posición cuando lo hace Arturo o Marcelino, estamos trabajando de buena forma para el partido contra Perú".

"Todos los partidos que jugué con Perú me tocó hacerlo cuando estaba la pandemia y no podía ir la gente al estadio, pero se vive de otra forma. Ahora es lo mismo, pero con gente, que eso nos ayude, que hagamos sentir la localía y lograr un triunfo, que es lo que estamos buscando", afirmó el jugador de Huracán.

"Será un partido súper complicado por la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros tenemos a nuestros jugadores y nuestras armas, nos estamos preparando para hacer un buen partido", siguió el exEverton.

En lo personal, expuso que "cada jugador trata de dar lo mejor de su club para recibir la oportunidad de venir a la selección y si te toca estar, te tienes que entregar al 200 por ciento para seguir rindiendo y ser un aporte en el grupo, que es de mucha calidad. Me preparé de buena forma, esperando el momento y cuando me tocara quería aprovecharla y no soltarla. Estoy en un buen momento y esperamos seguir por este camino".

El jugador también contó que fichó en Huracán de Argentina para tener más opciones de llegar a la selección y sostuvo que espera estar a la altura cada vez que sea convocado.