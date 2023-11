Vicente Pizarro: La "Generación Dorada" es nuestro ejemplo a seguir

El volante de la selección chilena Vicente Pizarro aseguró que los jugadores más jóvenes del plantel tienen como ejemplo a la "Generación Dorada" y se refirió a los próximos desafíos de la Roja, frente a Paraguay y Ecuador.

El jugador de Colo Colo comentó que Gary Medel "es un referente, nosotros hemos visto lo que consiguió con la selección y creo que no solo él, sino que toda la gente que tiene la experiencia de la 'Generación Dorada' para nosotros, los más jóvenes, son nuestro ejemplo a seguir y lo que queremos conseguir como una nueva generación".

Pizarro destacó la manera en que el cuadro nacional jugaba, "como se manejaban entre ellos como grupo. No solo Gary, sino que toda esa generación es para nosotros un ejemplo, obviamente nos ayudan mucho a seguir su camino. La adaptación fue buena y rápida y nos va a servir a la gente joven para subirse al grupo".

"Creo que acá somos todos un grupo, los más jóvenes y los de experiencia, todos tiramos el equipo para el mismo lado, es un grupo unido y con ganas de buscar resultados, ser intensos y mostrar la idea del profe, si hay que poner un nombre tiene que ser a todos, los que venimos de más abajo y los más grandes".

Agregó que "para un jugador la selección siempre es lo más importante, estoy contento por compartir con más compañeros jóvenes, sabemos que los más grandes nos van a ir guiando paso a paso, esperamos cada uno aportar donde le toque, en cada entrenamiento tenemos que demostrar por qué estamos acá".

El medallista de plata en Santiago 2023 valoró que "la experiencia del Panamericano nos sirvió mucho, en lo personal y en lo grupal, el equipo se sometió a otra intensidad. En partidos internacionales el ritmo aumenta mucho. Sabemos que la selección exige adaptarse rápido, obviamente hay que cambiar rápido el chip y adaptarse a este ritmo, los entrenamientos nos van a servir mucho y si nos toca hay que estar preparados".

"Ahora que estamos en la adulta, el grupo está muy unido, la gente con más experiencia nos recibió bien, en el entrenamiento se vio un grupo que tiene ganas de ir en búsqueda de resultados, la adaptación fue buena y esperamos que nos encuentre bien para estos partidos", siguió.

También dedicó palabras a su compañero Damián Pizaro: "Lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador del club, estoy feliz por él, por su presente, creo que trabajó mucho para estar acá, obviamente tiene que seguir mejorando, es recién su primer año como profesional entonces quizás todo le pasó muy rápido, empezó a jugar y ahora está en la selección, tiene merecido el lugar donde está, esperamos que siga mejorando para crecer más como jugador".

Para finalizar, habló sobre su relación con Jaime Pizarro, exseleccionado chileno y actual ministro del Deporte: "Uno con el tiempo se va construyendo su propio camino, uno va consiguiendo de a poco distintas cosas, uno empieza a jugar y obviamente él me ayuda bastante en el tema personal más que en el futbolístico a cómo puedo ir avanzando en mi carrera, no tanto futbolísticamente, lo veo como un padre más que como un ejemplo. Con el tiempo uno se va a costumbrando, me enfoco solo en hacer mi carrera".