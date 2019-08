Doble medallista olímpico David Rudisha salió ileso de brutal choque con un bus

El doble medallista olímpico David Rudisha salió ileso de manera increíble de un fuerte choque con un bus en su país natal, Kenia, cuando viajaba en su vehículo Toyota.

El auto en que viajaba Rudisha, que ostenta el récord mundial de los 800 metros, sufrió la rotura de un neumático que causó que se estrellara luego con el otro vehículo.

Luego de la colisión, fue llevado a un hospital donde lo trataron únicamente por lesiones leves, tras lo que publicó un mensaje en Twitter.

"Agradezco a Dios Todopoderoso el regalo de la vida. El sábado por la noche sobre las 22:30 horas sobreviví a un tráfico accidente de tráfico en Keroka en mi camino a casa en Kilgoris después de una colisión frontal con un autobús que viajaba por la ruta Kisii-Nairobi. Estoy bien, sin heridas", señaló.

Rudisha fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG