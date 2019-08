El Team Chile obtuvo medalla de bronce en trinquete masculino de pelota vasca

El Team Chile sumó una nueva medalla este viernes en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, gracias al triunfo en la definición por el bronce sobre Uruguay en el trinquete masculino de pelota vasca.

La dupla nacional compuesta por Esteban Romero y Manuel Domínguez superó por 2-0 a los "charrúas" Lucas Rivas y Aparicio Guichon, con parciales de 15-8 y 15-4.

Tras la competencia, Romero dijo que "por el resultado puede parecer fácil, pero son meses trabajando. Vamos de menos a más, nos enfocamos en la estrategia y en lo que veníamos haciendo".

Por su parte, Domínguez afirmó que "la verdad es que yo no me sentí tan cómodo, pero tenía un objetivo en mente que era aguantar. Me preocupé solamente de eso y se dieron buenos resultados. Menos mal que logramos una medalla".