Erika Olivera insistió en investigar irregularidades en la preparación de los Panamericanos Santiago 2023

La diputada independiente Erika Olivera volvió a manifestar su molestia en relación a las demoras en la preparación de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, e insistió en investigar ciertas irregularidades en el trabajo encaminado a la realización del gran evento deportivo en nuestro país.

En sus redes sociales, la exatleta nacional comentó que: "Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son el evento multideportivo más grande en la historia de nuestro país y ponen a Chile en el mapa de estos megaeventos".

"Hace tiempo, y ya sin pandemia, advertimos un escenario como el actual. Se triplicó el presupuesto inicial, pero hay 46 millones de dólares que no han sido aclarados y debido a esto es que las obras de los Juegos Panamericanos no están recibiendo nuevos aportes. La Contraloría General de la República advierte falta de control al Instituto Nacional del Deporte y por eso es importante una comisión especial investigadora, este es el momento y no cuando los juegos hayan pasado y no existan responsables", apuntó.

"Muchos de los deportistas que representarán a Chile están entrenando fuera del país porque los atrasos en las obras no les permiten aprovechar la localía y otros se preparan como pueden", añadió.

"Otro punto son los millonarios sueldos del personal contratado para estos Juegos. La directora de Santiago 2023 gana más sueldo que el Presidente de la República y que cualquier otra autoridad del país cuyos cargos también son temporales. Algo no cuadra", remarcó.