Felipe Miranda: Me llena de orgullo llevar la bandera de Chile en los Panamericanos

El esquiador náutico chileno, Felipe Miranda, conversó este miércoles con nuestro programa Todo por el Deporte tras ser escogido por el COCh como el abanderado de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El deportista aseguró que "estoy muy feliz. Me pilló muy de sorpresa, es algo que no esperaba para nada. En Toronto hace cuatro años estuve en la terna final de abanderados, en donde competí con dos deportistas extraordinarias. En ese entonces ganó Isidora Jiménez y hoy día me tocó a mí".

"En el COCh definieron que yo era la persona indicada y eso me alegra mucho, porque es un premio a lo que he hecho en todos los años de mi carrera. A mí me llena de orgullo llevar la bandera de Chile y estar al frente de estos 304 deportistas que van a los Juegos Panamericanos", apuntó.

Sobre cuáles son sus metas para la cita continental, el campeón panamericano en Toronto 2015 afirmó que "voy con los mismos objetivos de siempre. Cada vez que voy al agua en cualquier campeonato, ya sea en un Panamericano, un Mundial, Latinoamericano o cualquier evento, siempre voy por llegar a lo más alto y quedar en lo más arriba del podio".

"Lo que pueda pasar el día de la competencia puede variar mucho, hay muchas variables que pueden influir en un campeonato. Pero he entrenado para pelear arriba y ojalá pueda quedarme con el oro. Eso no lo puedo asegurar, pero sí que voy a hacer todo lo posible para obtenerlo", indicó.

En relación a cómo llega al certamen, Miranda señaló que "mi preparación va bien, llego en un buen momento. Hemos sabido manejar dónde y cuando competir. Me he bajado de algunas competencias para llegar de la mejor manera a Lima".

Por último, sobre cuál podría ser su vestimenta para la ceremonia inaugural de los Panamericanos, el esquiador náutico dijo que "todavía no he pensando, recién me avisaron ayer. No tengo nada planeado porque como te digo esto me pilló de sorpresa y espero en los próximos días tomar una decisión y conversarlo con el Comité Olímpico".