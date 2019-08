Felipe Peñaloza tras su oro en ciclismo: Me voy satisfecho, en América no hay más techo que esto

El destacado ciclista nacional Felipe Peñaloza se mostró feliz tras la medalla de oro obtenida en la prueba madison, este domingo junto a Antonio Cabrera, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y sostuvo que ahora va por Tokio 2020 y un título mundial.

El chileno, en conferencia de prensa tras la competencia, dijo que "con esto me voy satisfecho, en América no hay más techo que esto, me voy conforme, con una prueba que venimos preparando hace dos años con Antonio".

Junto con esto, detalló sus metas y aseveró que "espero clasificar a Tokio, ahora tenemos un panamericano específico en septiembre, que nos da puntos, y después tenemos cuatro copas del mundo en Europa. Está difícil, porque a los Juegos Olímpicos clasifican las 16 mejores parejas, y nosotros estamos 21, y ojalá que tengamos el apoyo de toda la gente".

Sobre sus sensaciones en el momento del oro, Peñaloza señaló que "me acordé cuando era chico y empecé a pedalear, nunca pensé en llegar a esta instancia de ser campeón panamericano y mi próxima meta es ser campeón mundial".

Por su parte, Antonio Cabrera también se mostró contento y expresó que "hemos trabajado durante años, nos ha costado bastante, en Chile es muy difícil hacer deporte, hay muchos enemigos, y un mensaje a las autoridades es que hay talento en Chile".

Finalmente, y tras dedicar el triunfo a sus familiares, dijo que no sabe si seguirá compitiendo y que "siempre pensé en la medalla de oro, no me di cuenta de la caída que tuve, tenía la adrenalina a full".