Guillermo Satt pidió a Arica como sede del surf en los Juegos Panamericanos 2023

El destacado surfista nacional Guillermo Satt, multicampeón nacional y quien estuvo cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pidió a la ciudad de Arica como sede de su disciplina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Satt nos dijo en Al Aire Libre TV que "aún no se ha dicho dónde se va a competir, pero hay rumores de que va a ser en Reñaca. Yo me pongo a pensar si nosotros tenemos olas increíbles en todo Chile, partiendo por Arica, en Iquique también, donde tenemos posibilidades de sacar medalla, eso no lo tomaron en cuenta para hacerlos allá".

"No sé si será por logística, lo más probable es que no se pueda hacer por eso, pero deberían hacerlo en algún lado donde nos favorezca como chilenos, que somos buenos en olas de tubo y olas más grandes. Para nosotros Reñaca o Viña del Mar no nos favorece tanto. A mí me gustaría en Arica, en la ola del 'Gringo', es mi casa. Además, se dice que las olimpiadas serán en una ola parecida", agregó.

"Tenemos que aprovechar nuestras olas buenas y grandes en Chile. La idea es incomodar a los otros competidores también, no podemos dársela tan fácil", cerró sobre el tema el deportista.

En una línea parecida, aseguró que en Santiago 2023 "la idea es dejar la medalla en casa, no sé si yo o Manuel (Selman), debemos hacerlo, pero requiere trabajo, no puedo asegurar nada".

En relación a los Juegos Olímpicos, lamentó no haber podido ir a Tokio "porque cometí algunos errores", pero "Manuel compitió bien", agregando que "espero ir a París, obviamente uno va a las competencias a ganar, pero requiere trabajo".

Finalmente, habló del documental Transición, que él protagoniza: "Son buenos capítulos, con viajes que hicimos en 2019 y en 2020 estuvimos grabando en plena pandemia. Les voy a mostrar lo que me gusta hacer, a lo que me dedico y lo bello que es la naturaleza".

"Grabamos el primer capítulo en Indonesia, en las Islas Mentawai, estuvimos un mes. Nunca había corrido una ola que siempre quise y se dio. Fue increíble; El segundo fue en Indonesia también, la segunda parte de Sumatra, pero en continente; El tercero fue en Hawai de freesurf y también en Rusia haciendo snowboard, deporte que practico como hobbie. Es un buen complemento. También en Chile que es el quinto capítulo; Y vamos a cerrar en Arica, en mi casa. Mi ola favorita (el 'Gringo')", cerró.